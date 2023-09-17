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        Eflani tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde adından söz ettirmek istiyor

        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıp bölge turizmine kazandırmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:36
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        Eflani tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde adından söz ettirmek istiyor
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        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıp bölge turizmine kazandırmak istediklerini bildirdi.

        Ertuğrul, AA muhabirine, yıllar önce ilçeye "saklı güzellikler diyarı" dediklerini söyledi.

        İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, "Bu güzelliklerimizin içinde ormanlarımız, yaylalarımız, şelalelerimiz, eski dönemden kalma orman içindeki höyükler, tümülüsler, kaya mezarları var. Maalesef bunları yeteri kadar tanıtamadık. Tanıtamadığımız için de bölgemizi turizme kazandıramadık. Önümüzdeki dönemde nasip olursa tüm ağırlığımızı ve imkanlarımızı ilçe turizmini bölge turizmine kazandırmak için kullanacağız." dedi.

        Ertuğrul, bunun için de önce konaklama tesisine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Aslında biz bunu bundan 15 yıl önce gördük. Böyle bir çalışma başlattık. Eflani'de otel konaklama tesisi ihtiyacı olduğunu gördük ve bir çalışma başlattık. Şu anda 100 yatak kapasiteli otel inşaatımızın kabası bitti ama çeşitli nedenlerle bugüne kadar tamamlayamadık. Önümüzdeki dönemde insanların kalabileceği, yiyip içebileceği böyle bir konaklama tesisini ilçemize kazandırıp turizmin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu, elbette oldukça büyük yatırım ama hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede inşallah bunu tamamlamak için çalışmalarımızı başlatacağız."

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