Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        MHP Karabük İl Başkanlığına Gedikoğlu getirildi

        MHP Karabük İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Karabük İl Başkanlığına Gedikoğlu getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Karabük İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kongreye katılan MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlıklarını muhafaza ederek yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

        Tek listeyle seçime giren Cenk Gedikoğlu, yeni MHP İl Başkanı oldu.

        Kongreye, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP MYK Yedek Üyesi Yüksel Aydın, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!

        Benzer Haberler

        Eflani tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde adından söz ettirmek istiyo...
        Eflani tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde adından söz ettirmek istiyo...
        Karabük'te otomobil ile ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te otomobil ile ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Eflani'de elektrik şebekesi yenileniyor
        Eflani'de elektrik şebekesi yenileniyor
        Karabük'te çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'teki İncüğez Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
        Karabük'teki İncüğez Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor