KARDEMİR'de "Stratejik Plan Amaç-Hedef Çalıştayı" gerçekleştirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) "Stratejik Plan Amaç-Hedef Çalıştayı" yapıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre çalıştaya, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim ve ünite müdürleri katıldı.

Yenişehir Mühendisler Kulübü'nde bir araya gelen KARDEMİR yöneticileri, 16-17 Eylül'de iki gün boyunca görüş alışverişi, istişare ve beyin fırtınası yaparak ileriye doğru atılacak adımlara ilişkin planlama çalışmaları gerçekleştirdi.

KARDEMİR'in 5 yıllık stratejik planının hazırlanmasında ana çalışma olan "Stratejik Plan Amaç-Hedef Çalıştayı"nın açılışında konuşan Demir, KARDEMİR'in geleceğini şekillendirecek olan çalıştayın önemine vurgu yaptı.

KARDEMİR'in geleceğini inşa edecek stratejilerin belirleneceği çalıştayı geniş bir yönetici katılımı ile gerçekleştirdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'in 87 yıllık geçmişini göz önüne alarak yapageldiğimiz işleri daha iyi yapabilmek, gerek ürün gerekse üretim yöntemlerimiz konusunda yeni yaklaşımları geniş şekilde istişare etme amaçlı bu toplantımızın, KARDEMİR'i taşımayı düşündüğümüz yeni ufuklar konusunda yol gösterici olacağı muhakkaktır. Şirketimizi omuzlarında taşıyan yönetici ve çalışanlarımız ile el birliği içinde hissedarlarımızın gurur duyacağı bir KARDEMİR'in inşası için kolları sıvamış durumdayız."

Çalıştay, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.