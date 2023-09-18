Karabük Valisi Yavuz, Bağ-Essan Sanayi Sitesi esnafının duasına katıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Bağ-Essan Sanayi Sitesi esnafının geleneksel hale getirdikleri pazartesi duasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından yapılan duanın ardından esnaflarla tek tek tokalaşan Vali Yavuz "Ahilik Haftasını" kutlayarak hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Esnaf duasına, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Bağ-Essan Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Hüseyin Aykaç, esnaf odaları temsilcileri ve sanayi sitesi esnafı katıldı.

Yavuz, ardından Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, Ahilik Haftası'nı kutladı.

Vali Yavuz, daha sonra Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ticaret İl Müdürü Karataş, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldırım ve esnaf odaları başkanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.