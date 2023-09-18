Babaannesinin yetiştirdiği doğal mısırları turistlerin beğenisine sunuyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dinlenme tesisinin yanında 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, 85 yaşındaki babaannesinin yetiştirdiği doğal mısırları yerli ve yabancı müşterilerin beğenisine sunuyor.

Safranbolu-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisinde 10 yıl önce mısır satışına başlayan 24 yaşındaki Yasin Yassıçayır, bu yaz satışlarını sosyal medyanın da gücünü kullanarak yapmaya başladı.

Mısır kostümüyle müşterilerini karşılayan Yassıçayır, yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki babaannesinin doğal yöntemlerle yetiştirdiği mısırları pişirerek yerli ve yabancı turistlere sunduğunu kaydederek, satış sırasında yaptığı dansın müşterilerin beğenisini topladığını söyledi.

Çektiği videoları sosyal medyaya yüklediğini ve binlerce kez izlendiğini belirten Yassıçayır, "Binlerce takipçiye ulaştım. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirler yaptığım hareketleri çok beğenerek benim dansıma eşlik ediyor. Mısırın birçok faydası var. Mısır seven herkesi tesisimize bekleriz." dedi.