Safranbolu'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 18.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:54
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.