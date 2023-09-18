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        Safranbolu'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:54
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        Safranbolu'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emek Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

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