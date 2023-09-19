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        Emekli işçi köy yolundaki ağaçları meyve vermesi için gönüllü aşılıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli işçi Muhsin Tunç, 4 yıldır köy yolundaki yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:03
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        Emekli işçi köy yolundaki ağaçları meyve vermesi için gönüllü aşılıyor
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        ORHAN KUZU - Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli işçi Muhsin Tunç, 4 yıldır köy yolundaki yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor.

        Karabük Belediyesinden emekli olduktan sonra oğlunun görev yaptığı Eflani'ye bağlı Hacıağaç köyüne yerleşen Tunç, 4 yıl önce yol kenarlarında gördüğü yabani ağaçları yok olmamaları için aşılamaya başladı.

        Şimdiye kadar Eflani ile Hacıağaç köyü arasındaki 15 kilometrelik yolda çok sayıda yabani ağaca elma, armut ve kiraz aşısı yapan Tunç, yoldan geçenlerin bu meyvelerden yemelerini sağlıyor.

        Her yıl tespit ettiği ağaçları ilkbaharda aşılayan Tunç, aşılama konusunda kendisinden destek isteyen köylülere de yardıma gidiyor.

        - "Arabamın arkasında malzemelerim hazırdır"

        Muhsin Tunç, AA muhabirine, gönüllü olarak aşılama yaptığını belirterek, "İçimden gelen bir şey. Çocukluktan tutku var bende. Yabani ağaçları değerlendirmeye karar verdim. Aşıladığım ağaçların meyvelerini herkes yiyebilir." diye konuştu.

        Vatandaşların 2-3 senedir meyveleri yediğini anlatan Tunç, "Arabamın arkasında malzemelerim hazırdır. Sezon başladığı zaman aşılanacak bir ağaç görünce hemen aşılarım. Mart ve nisan aylarında aşılamaları yaparım. Şu ana kadar 2 bin ağacı aşılamışımdır." dedi.

        Tunç, aşıladığı ağaçların yüzde 90'ının tuttuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlar kendi bahçelerinde aşılanacak ağacı varsa bana söylüyor, ben de yapıyorum. Aşılama burada bizim işimiz oldu, öğrenmek isteyene de öğretiyorum. Ağaçları aşılama işini de herkese tavsiye ederim."

        - "Muhsin Bey'in mücadelesini devam ettirmesini istiyorum"

        Köyü ziyarete gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da Tunç'un yol boyunca kültüre alınmış olan elma, armut ve kiraz gibi meyve ağaçlarını kendi imkanlarıyla aşıladığını ifade etti.

        Ayvalık, "Çok tebrik ediyorum. Muhsin Bey'in bu mücadelesini devam ettirmesini istiyorum. Bu hizmeti her sene yaparsa hem yöreye hem tarıma meyve kazandırmış olur. Bir de köylülerimize ve çiftçilerimize öncü olmuş olur. İnşallah Muhsin Bey'le birlikte eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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