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        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti

        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:06
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        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti
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        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Alınan bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 115 No'lu Sokak'ta park halindeki Mert P'ye ait 78 YA 125 plakalı otomobile, gece saatlerinde kurşun isabet etti.

        Sabah otomobilindeki kurşun izlerini gören Mert P, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobile 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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