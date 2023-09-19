Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.B. idaresindeki 78 AAS 545 plakalı tır, Karabük-Kastamonu kara yolunun Yörük köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü E.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.