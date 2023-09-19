Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 19.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:04
Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çukurören köyü Tepe Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.