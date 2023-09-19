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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:04
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çukurören köyü Tepe Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

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