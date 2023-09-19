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        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:24
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        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.Ç. ile hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. ekiplerce yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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