Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te boşandığı eşini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Karabük'te boşandığı eşini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde, dün akşam Y.A. ile boşandığı eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada S.Y. eski eşi Y.A'yı bıçakla tehdit ederek darbetti.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'yi gözaltına aldı.
Polis olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı bölgede buldu.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
S.Y. hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 30 gün süreyle gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararları uygulandı.
Öte yandan hastaneye başvuran kadının, darp raporu aldığı ve eski kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.