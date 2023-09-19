Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te boşandığı eşini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te boşandığı eşini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde, dün akşam Y.A. ile boşandığı eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada S.Y. eski eşi Y.A'yı bıçakla tehdit ederek darbetti.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'yi gözaltına aldı.

        Polis olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı bölgede buldu.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        S.Y. hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 30 gün süreyle gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararları uygulandı.

        Öte yandan hastaneye başvuran kadının, darp raporu aldığı ve eski kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti
        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti
        Eflani'de bal üretiminin artırılması amacıyla arıcılık projesi hayata geçir...
        Eflani'de bal üretiminin artırılması amacıyla arıcılık projesi hayata geçir...
        Emekli işçi köy yolundaki ağaçları meyve vermesi için gönüllü aşılıyor
        Emekli işçi köy yolundaki ağaçları meyve vermesi için gönüllü aşılıyor