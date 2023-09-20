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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 00:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:19
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

        M.K.Y. (73) yönetimindeki 67 NC 691 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü M.K.Y. ile yanındaki T.A.Ş. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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