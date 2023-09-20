Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Radiye Metin, ilerlemiş yaşına rağmen hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerdeki azmiyle gençlere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Radiye Metin, ilerlemiş yaşına rağmen hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerdeki azmiyle gençlere örnek oluyor.

        İlçeye bağlı Çemçi köyünde çocuklarıyla yaşayan Metin, her gün koyunları ve ineklerinin bakımlarını yapıyor.

        Sabah hayvanları merada otlatan Metin, aynı zamanda buğday, arpa ve yem bitkileri ekerek tarımsal faaliyetlerden de geri durmuyor.

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilik yapan Metin, bu yıl 110 dekar alandan mazot ve gübre desteği alıyor.

        Metin, AA muhabirine, 43 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Metin, gençlere bu alanlarda üretim yapmalarını tavsiye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti
        Karabük'te park halindeki otomobile kurşun isabet etti