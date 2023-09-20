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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampolde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:17
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampolde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 78 BB 513 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Kadıbükü köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Şarampole devrilen otomobildeki A.H.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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