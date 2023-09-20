AK Parti Karabük milletvekilleri, KTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısına katıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KTSO hizmet binasında düzenlenen toplantı, KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi'nin konuşmasıyla başladı.

Çalışmalarını anlatan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz'ın istek, öneri ve taleplerini iletmesiyle devam eden toplantıda, komite üyeleri meslek grupları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Milletvekili Cem Şahin, kentin kalkınması, ilerlemesi ve büyümesi için verimli geçen bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Karabük'te devam eden ve yapılması planlanan projelerden bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Karabük'ün olmazsa olmazı Liman Projesidir. Mutlaka bizim il olarak bir limana ulaşmamız lazım. Filyos Limanı var, biliyorsunuz. Kuruldu, faaliyete geçti ama bizi sevindiren bir gelişme daha oldu, orada gaz bulundu. Gaz nedeniyle liman özel kullanıma kapatıldı. Biz bu liman için üst düzey yetkililerle görüştük, görüşüyoruz. Bize bu limanın ikinci yılın sonunda özel sektörde açılacağı belirtildi. Bunu takip ediyoruz. Demiryolu ağı ile bu limana ulaştığımızda, Eskipazar'da kurulacak 2. Organize Sanayi Bölgemizle de burasını irtibatlandırdığımızda Karabük çok daha hızlı kalkınacak ve büyüyecektir. İstihdam sorunu ortadan kalkacaktır."

Milletvekili Ali Keskinkılıç da Filyos Limanı'nın önemine değinerek, çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu kenti limanla mutlaka buluşturacaklarını vurguladı.

Eskipazar'daki OSB'ye de değinen Keskinkılıç, "Liman ile Eskipazar OSB demir yolu ağıyla birleştiğinde, Karabük'ün önüne kimse geçemez. Burada fabrikalar kurulacak. Çok büyük tesisler gelecek. Eskipazar OSB bir süre sonra yetmeyecek ve gelişme alanına doğru büyüyecek. Biz burada her kesime malzeme üretebilecek çok çeşitli tesisler kuracağız. Hepimizin tek gayesi kentimizin kalkınması, büyümesi ve daha da ileriye emin adımlarla ulaşması." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın da katıldığı toplantı, milletvekillerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.