Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Panelvanı kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki panelvanı kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panelvanı kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki panelvanı kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İddiaya göre E.E, boşanma aşamasında olduğu eşinin babasının Hamamlı köyü Saraycık Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan park halindeki panelvanına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma E.E'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada E.E'nin, 18 Haziran'da ilçe merkezindeki bir banka şubesinin kurşunlaması olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük milletvekilleri, KTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısına...
        AK Parti Karabük milletvekilleri, KTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısına...
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğra...
        Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğra...
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te boşandığı eşini darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karabük'te 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı