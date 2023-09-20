Panelvanı kurşunladığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki panelvanı kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre E.E, boşanma aşamasında olduğu eşinin babasının Hamamlı köyü Saraycık Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan park halindeki panelvanına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma E.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada E.E'nin, 18 Haziran'da ilçe merkezindeki bir banka şubesinin kurşunlaması olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.