Karabük'te otobüs yola çıkan domuza çarptı
Karabük'ün Eflani ilçesinde otobüsün çarptığı domuz telef oldu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde otobüsün çarptığı domuz telef oldu.
İstanbul'dan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine cenazeye gidenleri taşıyan M.Ö. idaresindeki 34 ZC 8219 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüs Akören köyü Kayalar Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuza çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön tamponuna sıkışan domuz telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken domuz ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.