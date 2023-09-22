Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor
Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar'ın engelli çocuğuna hediye edilen kuzu, her yere peşinden gidiyor.
Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar'ın engelli çocuğuna hediye edilen kuzu, her yere peşinden gidiyor.
Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi.
Biberonla beslediği kuzuyla çarşıya pazara giden Yanar'ı görenler şaşırıyor.
Yanar, kuzunun peşinden ayrılmadığını, her yere beraber gittiklerini söyledi.
Kuzuya evladı gibi baktığını belirten Yanar, oğluyla kuzuyu gezdirdiklerini kaydetti.