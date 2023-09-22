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        Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor

        Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar'ın engelli çocuğuna hediye edilen kuzu, her yere peşinden gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:51
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        Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor
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        Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar'ın engelli çocuğuna hediye edilen kuzu, her yere peşinden gidiyor.

        Hatice Yanar, engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya "Meryem" ismini verdi.

        Biberonla beslediği kuzuyla çarşıya pazara giden Yanar'ı görenler şaşırıyor.

        Yanar, kuzunun peşinden ayrılmadığını, her yere beraber gittiklerini söyledi.

        Kuzuya evladı gibi baktığını belirten Yanar, oğluyla kuzuyu gezdirdiklerini kaydetti.

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