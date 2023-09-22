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        Karabük'te tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:51
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        Karabük'te tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mali suçlarla mücadele kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice Emniyet Amirliği ekipleriyle koordineli çalışma yürütüldü.

        Tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 19 Eylül'de Yenice'de 9 adrese düzenlenen dron destekli operasyonda Y.D, S.K, K.B, U.B, D.D, H.S. ve R.D. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarında namlu kısmı kesilmiş av tüfeği, tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda çek, senet ve ödeme planlarını içeren belge ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, S.K, K.B. ve H.S. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​﻿

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