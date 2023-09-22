Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 22.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:19
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yazı köyü Sucuini mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi.
Yangın ekiplerce söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.