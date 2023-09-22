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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:19
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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yazı köyü Sucuini mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi.

        Yangın ekiplerce söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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