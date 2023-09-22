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        Karabük'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:46
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        Karabük'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.U.L. idaresindeki 78 AAD 310 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan İ.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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