Karabük Teknokent'te yapılan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların hazırladığı 2 projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların hazırladığı 2 projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ELYA Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, "Eklemeli İmalat Teknolojisiyle Görüntü İşleme Temelli Zeki Baskılı Devre Kartı (PCB) Üretim Makinesi Tasarım ve İmalatı" başlıklı projeyle Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi Anonim Şirketi ise "Mikro Ticari Araç" segmentinde tasarladığı SHUBAR marka L7e-CU sınıfı elektrikli araç projesiyle 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Evlen, şirket adına 2023 birinci dönem TÜBİTAK projelerine başvuru yaptıklarını aktararak, "Eklemeli imalat teknolojisiyle 'Zeki Baskılı Devre Kartı' imalatı yapacak olan 3 boyutlu bir makineyle projemiz desteklenmeye hak kazandı. Böylelikle Türkiye'de ilk, dünyada kendi alanında ilk olacak olan bir 'PCB kart' elektronik devre kartı üretimi yapan 3 boyutlu yazıcı makinesi üretimini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi Anonim Şirketinin Genel Müdürü Hasan Özkan da "Bu iki önemli destekle aracımızın yerli üretim oranını artırma kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla SHUBAR'ı sektörde öncü bir marka yapmayı ve sürdürülebilir, yeşil bir taşımacılık vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.