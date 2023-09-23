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        Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:20
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        Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İ.Ü. idaresindeki 78 AAZ 542 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 36 No'lu Cadde'de devrildi.

        Kazada sürücü İ.Ü. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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