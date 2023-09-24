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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 01:17 Güncelleme: 24.09.2023 - 01:22
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Harun U. idaresindeki 57 DU 437 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, Süleyman D. yönetimindeki 78 BV 399 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Süleyman D. ile yanındaki Nurullah T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, diğer sürücü Harun U'nun, yapılan ölçümde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

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