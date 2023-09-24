Karabük'te ailesiyle trafik kazası geçiren bebeğe hemşire "sütannelik" yaptı

Karabük'te anne babasıyla trafik kazası geçiren 3 aylık Naz bebeğe, hastanedeki hemşire "sütannelik" yaptı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Kadıbükü köyü yakınlarında 20 Eylül'de şarampole devrilen otomobilde bulunan Naz bebek, anne babasıyla birlikte ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu için ilaç alan anne, aç durumdaki bebeğini emziremeyince hastanede görevli, aynı zamanda bebeği bulunan hemşire Hazan Eda Seber'den yardım istendi.

Ailenin "sütannelik" teklifini kabul eden Seber, bebeği emzirerek babasına teslim etti.

Hemşire Seber, AA muhabirine, bebeği doyurmak için biberon ve mama temin ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biberondan süt içirmeye çalıştım ama içmedi, mamayı da yemedi çünkü anne sütüne alışkındı. Zaman ilerledikten sonra bebeğin açlığı daha da arttığı için durduramadık. Konuşma sırasında benim de küçük bebeğim olduğunu söylediğim için aile bebeğini emzirmemi rica etti. Bu ricayı geri çeviremezdim. Benim için çok özel ve gurur verici davranış olacaktı. Hemen bebeği emzirdim."

Naz bebeğin doyduktan sonra uyuduğunu anlatan Seber, "Annesinin tedavisi devam ediyordu, bebeği babasına teslim ettim. Benim için çok özel ve mutluluk verici bir durum. Yine olsun yine yaparım. Helali hoş olsun bebeğe. İnsanlık ölmedi. Aynı durumda benim çocuklarım da olabilirdi. Çok mutluyum. Ailenin duası bana yeter." diye konuştu.