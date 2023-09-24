Karabük'te bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) jandarma ekibi tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şubesince tedavi altına alındı.

Kurumun veteriner hekimi tarafından yapılan ilk muayenesinde, herhangi bir yarası bulunmayan kızıl şahinin bitkin düştüğü için uçamadığı anlaşıldı.

Su ve gıda takviyesinin ardından sağlığına kavuşan kızıl şahin, ekiplerce yeniden doğaya salındı.