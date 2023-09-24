Karabüklü köfteci yemek verdikten sonra kilometrelerce peşinden koşturan köpeği sahiplendi

Karabük'te köftecilik yapan Özkan Yılankaya, yemek verdikten sonra kilometrelerce peşinden koşup iş yerine gelen sahipsiz köpeğin bakımını üstlendi.

Soğuksu Mahallesi'nde köfteci dükkanı bulunan Yılankaya, otomobiline yakıt almak için benzin istasyonuna gitti.

Bu sırada yanına yaklaşan sahipsiz köpeğin aç olduğunu fark eden Yılankaya, aracında bulunan et parçalarının bir kısmını hayvana verdi.

Daha sonra istasyondan ayrılan Yılankaya, köpeğin yemeğini yarıda bırakarak peşinden koşturduğunu gördü.

İş yerine kadar gelen köpeği sahiplenen Yılankaya, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Yılankaya, AA muhabirine, hayvanı artık dükkanında beslemeye başladığını belirterek, "Hayvanları çok seviyorum. Onlara eziyet edilmemesini istiyorum." dedi.