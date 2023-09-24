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        "Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te 53 yılı geride bıraktığı mesleğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülen berber İbrahim Uysal, oğluyla usta çırak ilişkisiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:30
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        "Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor
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        ORHAN KUZU - Karabük'te 53 yılı geride bıraktığı mesleğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülen berber İbrahim Uysal, oğluyla usta çırak ilişkisiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Kent merkezinde yaşayan 66 yaşındaki Uysal, ilkokulu bitirdikten sonra kendi isteğiyle bir berber dükkanında çırak olarak mesleğe başladı.

        Mesleğinde zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Uysal, 28 yaşında dükkanını açtı.

        Yaklaşık 26 yıl önce yanına çırak olarak aldığı oğluyla 6 metrekarelik dükkanında müşterilerinin saçına şekil veren Uysal, emekli olmasına rağmen elinden makasını düşürmüyor.

        Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Uysal, Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" seçilmesiyle gururlandı.

        - "Berberliğe başladığım zaman emek mesleklerinin çok değeri vardı"

        İbrahim Uysal, AA muhabirine, mesleğe, ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında başladığını söyledi.

        Mesleğe ilk başladığında "Nasıl emekli olurum?" diye düşündüğünü belirten Uysal, kendisinin 25 yıl önce emekli olduğunu ifade etti.

        Yanına çırak olarak aldığı oğlunun da emekli olduğunu anlatan Uysal, mesleğini 53 yıldır sürdürdüğünü dile getirerek, "38 yıldır da aynı dükkanda çalışıyorum. Hem kendim hem de oğlum emekli olduk. 'Yılın Ahisi' seçildim. Ödülü bana layık görenlere teşekkür ederim. Berberliğe başladığım zaman emek mesleklerinin çok değeri vardı. Bir berber veya terziye aileler çocuğunu çırak olarak verebilmek için uğraşırlardı. Şimdi pek çırak yetişmiyor. El emeği meslekler de ölmüş oluyor." diye konuştu.

        Oğluyla 26 yıldır aynı dükkanda hem çırak-usta hem de baba-oğul ilişkisiyle çalıştıklarını kaydeden Uysal, mesleğini elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

        Oğlu 42 yaşındaki Erkan Uysal da babasıyla usta-çırak ilişkisiyle çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

        Berberliğin, sosyal çevresi en geniş meslek gruplarından olduğunu vurgulayan Uysal, müşterilerine en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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