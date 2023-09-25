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        Karabük'te motosikletlerini yüzüstü yatarak kullanan sürücülerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Karabük'te iki sürücünün motosikletlerini yüzüstü yatarak kullanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:47
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        Karabük'te motosikletlerini yüzüstü yatarak kullanan sürücülerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        Karabük'te iki sürücünün motosikletlerini yüzüstü yatarak kullanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda iki kişi, koruyucu kıyafetsiz ve kasksız şekilde motosikletlerin üzerinde yüzüstü uzanarak seyahat etti.

        Motosiklet sürücülerinin kendilerinin ve trafiğin güvenliğini tehlikeye attığı anlar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Polis, görüntünün sosyal medyada yayımlanması üzerine sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.

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