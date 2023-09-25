Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Vedat A. (44) idaresindeki 78 YA 684 plakalı otomobil, Yenice-Karabük kara yolu Balıkısık mevkisindeki kavşakta, Mustafa K. (60) yönetimindeki 16 LJM 44 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Azize (44) ve Mustafa Akbıyık (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.