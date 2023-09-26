Karabük'te inşattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Karabük'te bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bir inşaat alanından hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik 29 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası görüntüsünü inceledi.

Bazı görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, şüphelinin F.K. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan hakkında 9 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin adresi ve aracında yapılan aramada, 10 metre bakır kablo, kaynak makinesi, parmak taşlama makinesi, 100 metre seyyar kablo, büyük ve küçük boy spiral makinesi ve karıştırıcı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.