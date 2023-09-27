Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenledi.
Yürütülen saha ve istihbarat faaliyetleri neticesinde zanlılar C.K. ve U.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.