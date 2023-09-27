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        KARDEMİR'in yerli ve milli ürünleri, Polonya'daki Uluslararası Demir Yolu Fuarı'nda sergilendi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Polonya'da 15'incisi düzenlenen Uluslararası Demir Yolu Fuarı'nda (TRAKO) yerli ve milli ürünlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:20
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        KARDEMİR'in yerli ve milli ürünleri, Polonya'daki Uluslararası Demir Yolu Fuarı'nda sergilendi
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Polonya'da 15'incisi düzenlenen Uluslararası Demir Yolu Fuarı'nda (TRAKO) yerli ve milli ürünlerini sergiledi.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, fuarda, TSI sertifikasına sahip yük vagonlarında kullanılmak üzere üretilen yerli ve milli demir yolu tekerlek setinin sergilendiği belirtildi.

        KARDEMİR standına yoğun ilgilin gösterildiğini aktarılan açıklamada, "İki yılda bir düzenlenen, 522 firmanın katıldığı TRAKO'da, KARDEMİR sunduğu geniş ürün yelpazesi ile büyük ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan fuarın gözdesi olan KARDEMİR, yerli ve milli ürünleriyle başta Avrupa firmaları olmak üzere birçok firmanın da dikkatini çekti." denildi.

        Açıklamada, bu yıl 15'incisi düzenlenen fuara Türkiye'den KARDEMİR'in de aralarında bulunduğu 4 firmanın katıldığı belirtilerek, şunları kaydedildi:

        "Fuarda KARDEMİR, bağlı ortaklıkları KARÇEL ve KARDÖKMAK şirketleri ile ziyaretçilerini ağırladı. Yaklaşık 23 bin ziyaretçi fuarı ziyaret ederken, ülkemizin ve bölgenin demir yolu ürünlerini üreten tek şirketi KARDEMİR de katılım gösteren firmalar arasında en çok ziyaretçi alan firmalardan oldu."

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