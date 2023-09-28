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        Karabük'te bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaraladı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişinin tartışmada bıçakla yaraladığı anne ve babası tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:02
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        Karabük'te bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaraladı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişinin tartışmada bıçakla yaraladığı anne ve babası tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çemçi köyünde yaşayan K.K. (35) evde annesi Z.K. (65) ve babası İ.K. (68) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmada K.K, anne ve babasını bıçakla yaraladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli K.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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