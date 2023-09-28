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        Karabük'te 44 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Karabük'te hakkında 44 yıl 7 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:59
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        Karabük'te 44 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Karabük'te hakkında 44 yıl 7 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan 44 yıl 7 ay 8 gün kesilmiş hapis cezası dolayısıyla Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan ve 30 Ocak'ta cezaevinden firar eden B.T'nin kentte olduğunu tespit etti.

        Hükümlü belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari cezaevine gönderildi.

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