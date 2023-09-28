KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği toplantının, 23 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçimi için 'A', 'B' ve 'D' grubu hisse sahiplerinin, genel kurul toplantı saatinden önce 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.