Karabük'te su kanalında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'te düştüğü su kanalında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 28.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:09
Karabük'te düştüğü su kanalında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak'taki su kanalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Söz konusu adrese gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, su kanalına düşen kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Mama ve su verilen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.