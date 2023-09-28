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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:39
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İ.G. idaresindeki 34 JG 3257 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü İ.G. ile yanındaki T.G, Ş.G, R.E.G. (11), M.G. (1) ve O.A.G. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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