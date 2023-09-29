Karabük'te kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi Karabük'te otomobiliyle sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

Karabük'te otomobiliyle sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Caddesi'nde bir otomobilin kediye çarpıp kaçması üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, kediye çarpan 67 AAE 531 plakalı otomobilin sürücüsünün yardımda bulunmadan olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Ekiplerce araç sahibi Y.T'ye ilgili kanun maddesi gereğince 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Öte yandan otomobilin kediye çarpması ve diğer kedilerin yanına gelip çaresizce baş uçunda koşturması olay yerinde bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.