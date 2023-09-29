Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanları kiraya verildi

        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanlarının kiraya verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanları kiraya verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanlarının kiraya verildiğini bildirdi.

        Ertuğrul, AA muhabirine, Küçük Sanayi Sitesi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projesi kapsamında yapıldığını söyledi.

        Sanayi sitesindeki dükkanların, ihaleyle kiraya verildiğini belirten Ertuğrul, "Toplam 24 dükkanımız var, 22 tanesi kiraya verildi. Eflani'deki sanayi esnafı tarafından kiralandı. Bir tanesini arıcılık projesinde kullanacağız. Bir tanesini de önümüzdeki günlerde lokanta olarak ihaleye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda ortaya çıktı
        Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda ortaya çıktı
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamer...
        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamer...
        Karabük'te kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi
        Karabük'te kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te su kanalında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te su kanalında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak
        KARDEMİR Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak