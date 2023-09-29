Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanları kiraya verildi

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanlarının kiraya verildiğini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Küçük Sanayi Sitesi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Sanayi sitesindeki dükkanların, ihaleyle kiraya verildiğini belirten Ertuğrul, "Toplam 24 dükkanımız var, 22 tanesi kiraya verildi. Eflani'deki sanayi esnafı tarafından kiralandı. Bir tanesini arıcılık projesinde kullanacağız. Bir tanesini de önümüzdeki günlerde lokanta olarak ihaleye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.