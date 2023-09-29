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        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamerasında

        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:37
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        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamerasında
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        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi'nde tarım aletleri satan bir dükkanın sahibi, sabah geldiği iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin olmadığını fark etti.

        Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındığını fark etti.

        Kayıtlarda, iş yerinin önüne gelerek çevreyi kontrol eden bir kişinin, cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri alarak giydiği ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Öte yandan iş yeri sahibinin konuyla ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi.

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