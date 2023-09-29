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        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:26
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        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Safranbolu ilçesi Çerçen köyü Aşçıoğlu Mahallesi'nde dronla ormanlık arazide kontrol gerçekleştirildi.

        Ormanlık arazide E.A'nın (53) içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, kaçak kazı yapmak için kullanılan metal dedektör, balyoz ve kürek ele geçirildi.

        Eskipazar ilçesi Deresoblan köyü Gümüşlük mevkisinde ise fotokapanla tespit edilen O.Ö. (50), M.A. (42) ve M.A'nın (40) bulunduğu araçta arama yapıldı.

        Aramada kaçak kazı yapmak için kullanılan el dedektörü, alan tarama cihazı, kova, kazma, kürek ve 4 metre uzunluğunda ip bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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