Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Beşbinevler Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.

Bir miktar kubar esrar ve metamfetamin ele geçirilen operasyonda, F.Ö. (30) ve C.Ç. (30) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç. tutuklandı, F.Ö. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan 100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ise şüpheli H.B. (33) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.