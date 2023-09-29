Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı

        Karabük'te bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Hürriyet Mahallesi Kordon Park'ta bir kişiyi gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saha çalışmaları neticesinde olayın faillerinin, 12 suç kaydı bulunan M.C. ve 37 suç kaydı bulunan yaşı küçük Y.B. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te deprem konferansına katıldı
        Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te deprem konferansına katıldı
        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamer...
        Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması güvenlik kamer...
        Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanları kiraya verildi
        Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin dükkanları kiraya verildi
        Karabük'te kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi
        Karabük'te kediye çarpıp kaçan sürücüye 4 bin 554 lira ceza kesildi