Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Tunç, Valiliği ziyaret etti. Burada Şeref Defterini imzalayan Tunç, Vali Mustafa Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç, daha sonra yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili sorusunu yanıtladı.

İsveç'te ve bazı Avrupa ülkelerinde bu tür eylemlerin artık sistematik hale geldiğini, Dışişleri Bakanlığının gerekli açıklamayı yaptığını, daha önce de defalarca bu tür çirkin eylemler sonrasında gerekli açıklamaların yapıldığını belirten Tunç, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Yani bir resmi binanın önünde, bazen onların meclis binasının önünde oluyor, bu kez bizim Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleşmiş. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." diye konuştu.

Kur'anı Kerim'e yönelik saldırıların, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli gösterilerin, bu güne kadar defalarca uyarıldıkları halde İsveç makamları tarafından önlenmediğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"İsveç NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla güvenlik anlamında Türkiye ile müttefik olmak isteyen, ortak olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye'nin özellikle hem Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tür çirkin eylemler karşısında hem de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar karşısında bunları önleyici tedbirleri alması gerekir. Önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Ülke olarak millet olarak bizi rahatsız ediyor.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İsveç'in NATO'ya üyelik konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. O nedenle İsveç makamlarının bu konuda duyarlı olmaları lazım ve bu eylemleri, bu çirkinlikleri sergileyenler hakkında da gerekli adli soruşturmaları, kovuşturmaları yapmaları gerekir. Bunu İsveç'ten elbette ki bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonra da bekliyoruz."

- "Karabük demir-çelik sektöründe önemli yer tutan bir il"

Bakan Tunç, Karabük'ün Türkiye ekonomisinde, demir-çelik sektöründe önemli yer tutan bir il olduğunu söyledi.

Vali ve milletvekilleriyle Karabük'teki yatırımları değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Tunç, bu güne kadar hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan bahsetti.

Tunç, Karabük'ün Türkiye'nin kalkınma hamlesinden nasibini almaya devam ettiğine işaret ederek, kente birçok eser kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam ettiklerini, bunlardan en önemlilerinden birinin 50 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden olan Karabük Üniversitesi olduğunu anlattı.

Safranbolu Adliyesini 2008'de tamamladıklarını aktaran Tunç, "Karabük Adliyemizi de programa aldık. Buradan Karabüklü hemşerilerimize müjde verebiliriz. Demiryollarına ait bir arazi, 21 bin metrekarelik bir alanda inşallah yeni bir adliye binası kazandıracağız." dedi.

Tunç, Karabük Adliyesinin arsa tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Bunla ilgili prosedürleri tamamladık, şimdi 2024 yatırım programına hem projesini hem inşaatını teklif ettik. Yatırım programına alındığında hızlı bir şekilde projelerini tamamlayacağız ve ardından da inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz. Karabük'ümüze yakışır bir adalet sarayını kazandırmış olacağız. Adalet sarayının içerisinde de vatandaşlarımız haklarına en adil en etkin bir şekilde kavuşacaklar." diye konuştu.

Karabük'te devam eden yatırımların saymakla bitmeyeceğini dile getiren Tunç, öğrenci yurtlarından üniversite binalarına, yollara, köprülere, tünellere, barajlara, organize sanayi bölgelerine kadar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karabük'te de bu gelişmeleri herkesin gördüğünü kaydetti.

Tunç, Karabük'ün son seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yüksek destek verdiğine değinerek, "Yüzde 64 gibi yüksek bir oranla Karabük seçimlerde desteğini gösterdi. Karabüklü hemşehrilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum İnşallah onların güvenlerine layık olabilme gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç'a ziyaretinde AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da eşlik etti.