Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." dedi.

        Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Tunç, Valiliği ziyaret etti. Burada Şeref Defterini imzalayan Tunç, Vali Mustafa Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Tunç, daha sonra yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonla ilgili sorusunu yanıtladı.

        İsveç'te ve bazı Avrupa ülkelerinde bu tür eylemlerin artık sistematik hale geldiğini, Dışişleri Bakanlığının gerekli açıklamayı yaptığını, daha önce de defalarca bu tür çirkin eylemler sonrasında gerekli açıklamaların yapıldığını belirten Tunç, "Özellikle bu tür eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında sayılamaz. Yani bir resmi binanın önünde, bazen onların meclis binasının önünde oluyor, bu kez bizim Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleşmiş. Başka bir devletin devlet başkanına orada hakaret edilirken, orada özellikle o hakaretlere müsamaha gösterilmemesi gerekir. Hukuk devletinde bunların önlenmesi gerekir, maalesef bunların önlenmediğini görüyoruz." diye konuştu.

        Kur'anı Kerim'e yönelik saldırıların, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli gösterilerin, bu güne kadar defalarca uyarıldıkları halde İsveç makamları tarafından önlenmediğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

        "İsveç NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla güvenlik anlamında Türkiye ile müttefik olmak isteyen, ortak olmak isteyen bir ülkenin, Türkiye'nin özellikle hem Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tür çirkin eylemler karşısında hem de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar karşısında bunları önleyici tedbirleri alması gerekir. Önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Ülke olarak millet olarak bizi rahatsız ediyor.

        Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İsveç'in NATO'ya üyelik konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğinde bunlar değerlendirilecektir. O nedenle İsveç makamlarının bu konuda duyarlı olmaları lazım ve bu eylemleri, bu çirkinlikleri sergileyenler hakkında da gerekli adli soruşturmaları, kovuşturmaları yapmaları gerekir. Bunu İsveç'ten elbette ki bugüne kadar beklediğimiz gibi bundan sonra da bekliyoruz."

        - "Karabük demir-çelik sektöründe önemli yer tutan bir il"

        Bakan Tunç, Karabük'ün Türkiye ekonomisinde, demir-çelik sektöründe önemli yer tutan bir il olduğunu söyledi.

        Vali ve milletvekilleriyle Karabük'teki yatırımları değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Tunç, bu güne kadar hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan bahsetti.

        Tunç, Karabük'ün Türkiye'nin kalkınma hamlesinden nasibini almaya devam ettiğine işaret ederek, kente birçok eser kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam ettiklerini, bunlardan en önemlilerinden birinin 50 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden olan Karabük Üniversitesi olduğunu anlattı.

        Safranbolu Adliyesini 2008'de tamamladıklarını aktaran Tunç, "Karabük Adliyemizi de programa aldık. Buradan Karabüklü hemşerilerimize müjde verebiliriz. Demiryollarına ait bir arazi, 21 bin metrekarelik bir alanda inşallah yeni bir adliye binası kazandıracağız." dedi.

        Tunç, Karabük Adliyesinin arsa tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Bunla ilgili prosedürleri tamamladık, şimdi 2024 yatırım programına hem projesini hem inşaatını teklif ettik. Yatırım programına alındığında hızlı bir şekilde projelerini tamamlayacağız ve ardından da inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz. Karabük'ümüze yakışır bir adalet sarayını kazandırmış olacağız. Adalet sarayının içerisinde de vatandaşlarımız haklarına en adil en etkin bir şekilde kavuşacaklar." diye konuştu.

        Karabük'te devam eden yatırımların saymakla bitmeyeceğini dile getiren Tunç, öğrenci yurtlarından üniversite binalarına, yollara, köprülere, tünellere, barajlara, organize sanayi bölgelerine kadar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karabük'te de bu gelişmeleri herkesin gördüğünü kaydetti.

        Tunç, Karabük'ün son seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yüksek destek verdiğine değinerek, "Yüzde 64 gibi yüksek bir oranla Karabük seçimlerde desteğini gösterdi. Karabüklü hemşehrilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum İnşallah onların güvenlerine layık olabilme gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

        Bakan Tunç'a ziyaretinde AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)
        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri de...
        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri de...
        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te deprem konferansına katıldı
        Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te deprem konferansına katıldı
        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı