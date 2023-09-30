Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret

        Yenice Emniyet Amirliği personeli, "Meslekleri tanıyorum" faaliyeti kapsamında Kalaycılar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenice Emniyet Amirliği personeli, "Meslekleri tanıyorum" faaliyeti kapsamında Kalaycılar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyarette çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, polislerin görev ve sorumlulukları, faaliyetleri ve genel güvenlik konuları hakkında bilgi verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Karabük İl Başkanlığında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Karabük İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (3)
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (3)
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu:
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (2)
        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri de...
        Profesör Görür: Kuzey Anadolu Fayı 5 metrelik hareket verirse 7 ve üzeri de...
        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı
        Karabük'te 2 gasp şüphelisi tutuklandı