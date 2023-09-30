Karabük'te yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 30.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:36
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.K. yönetimindeki 81 ABT 757 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu yolu Kadıbükü köyü yakınlarında kenardaki ağaca çarptı.
Devrilen otomobilin sürücüsü M.K. ile beraberindeki A.K. ve F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.