Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre M.K. yönetimindeki 81 ABT 757 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu yolu Kadıbükü köyü yakınlarında kenardaki ağaca çarptı.

        Devrilen otomobilin sürücüsü M.K. ile beraberindeki A.K. ve F.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında g...
        Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında g...
        Karabük'te polisler öğrencilerle buluştu
        Karabük'te polisler öğrencilerle buluştu
        Karabük'te polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret
        Karabük'te polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Karabük İl Başkanlığında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Karabük İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (3)
        Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek (3)
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu: