Karabük'te tırın dorsesinden düşen işçi yaralandı
Karabük'te malzeme indirirken tırın dorsesinden beton zemine düşen işçi yaralandı.
Giriş: 30.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:18
Karabük'te malzeme indirirken tırın dorsesinden beton zemine düşen işçi yaralandı.
Kılavuzlar Mahallesi'nde tırın dorsesinden malzeme indiren H.O. dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.O. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.