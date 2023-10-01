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        Karabük'te sağanak etkili oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:27
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        Karabük'te sağanak etkili oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçenin belli noktalarında yaklaşık 1 saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Sağanak nedeniyle hasarlı kazaların olduğu ilçede, bir alışveriş merkezinin giriş katındaki dükkanları su bastı.

        Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Ayrıca kuvvetli sağanak yağmurla birlikte bazı bölgelerde gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

        Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunda da sis etkili oldu.

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